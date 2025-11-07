दूसरे के साथ रिलेशनशिप में पत्नी विद्या?, शक में पति संतोष पोवाले ने चाकू से गोंदा और खुद को भी मारा

Highlights कल्याण तालुका के वराप स्थित अपने घर में हुए विवाद के दौरान अपनी पत्नी पर चाकू से कई वार किए। महिला की चीखें सुनकर पड़ोसी दंपति के घर पहुंचे और विद्या को खून से लथपथ पाया।

ठाणेःमहाराष्ट्र के ठाणे जिले में 40 वर्षीय गृहिणी की उसके पति ने चाकू से वार कर हत्या कर दी तथा उसी हथियार से खुद को भी घायल कर लिया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी संतोष पोवाले (41) ने अपनी पत्नी विद्या पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसे पत्नी के चरित्र पर शक था।

उन्होंने बताया कि संतोष ने बृहस्पतिवार रात कल्याण तालुका के वराप स्थित अपने घर में हुए विवाद के दौरान अपनी पत्नी पर चाकू से कई वार किए। महिला की चीखें सुनकर पड़ोसी दंपति के घर पहुंचे और विद्या को खून से लथपथ पाया। अधिकारी ने बताया कि संतोष ने खुद पर भी चाकू से वार किए थे।

जिससे उसे गंभीर चोटें आयी थीं। दोनों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने विद्या को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी को बाद में ठाणे शहर के कलवा सिविक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

