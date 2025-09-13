मोबाइल पर अश्लील मैसेज और गंदा फोटो भेजते हो?, 22 वर्षीय महिला ने 55 वर्षीय दुकानदार की चप्पल से की पिटायी, जानें वाक्या

Highlights महिला 55 वर्षीय दुकानदार की कपड़ों की दुकान में चप्पल से पिटायी करते हुए दिख रही है। नियोक्ता ने उसके मोबाइल फोन पर अश्लील संदेश भेजकर उसे प्रताड़ित किया। दुकान के आसपास भीड़ जमा हो गई और महिला ने नियोक्ता की पिटायी कर दी।

Thane: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में नियोक्ता द्वारा कथित तौर पर प्रताड़ित 22 वर्षीय एक युवती ने उसकी उसकी दुकान में पिटायी कर दी। इसके बाद पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप किया। यह जानकारी पुलिस ने शनिवार को दी। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस बृहस्पतिवार शाम कल्याण पूर्व इलाके में हुई इस घटना की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में महिला 55 वर्षीय दुकानदार की उसकी कपड़ों की दुकान में चप्पल से पिटायी करते हुए दिख रही है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके नियोक्ता ने उसके मोबाइल फोन पर अश्लील संदेश भेजकर उसे प्रताड़ित किया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला अपनी मां के साथ बृहस्पतिवार को दुकान पर पहुंची और अपने नियोक्ता से अश्लील संदेश और लगातार उत्पीड़न के बारे में सवाल किया और माफी की मांग की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुकान के आसपास भीड़ जमा हो गई और महिला ने नियोक्ता की पिटायी कर दी।

