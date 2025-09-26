पनवेल में रिश्तेदार की पत्नी के साथ 'अनैतिक' संबंध, नागेश काले ने बड़े भाई दत्तू काले की पत्थर मारकर की हत्या

पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (जोन तृतीय) प्रशांत मोहिते ने संवाददाताओं को बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार शाम करंजदे सेक्टर पांच में हुई।

Highlightsपनवेल सिटी थाने में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।पत्थर से हत्या करने के बाद भागते समय पकड़ लिया गया।मृतक के, अपने रिश्तेदार के भाई की पत्नी के साथ संबंध थे।

ठाणेः ठाणे जिले के निकट पनवेल में रिश्तेदार की पत्नी के साथ 'अनैतिक' संबंध के कारण एक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई की पत्थर मार कर कथित तौर पर हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (जोन तृतीय) प्रशांत मोहिते ने संवाददाताओं को बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार शाम करंजदे सेक्टर पांच में हुई।

डीसीपी ने कहा, "पुलिस को हेल्पलाइन 112 पर रात 8:37 बजे घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद बीट मार्शल विलास बिराजी करांदे और राजेंद्र कृष्ण केनी घटनास्थल पर पहुंचे। आरोपी नागेश काले (32) को दत्तू काले (45) की पत्थर से हत्या करने के बाद भागते समय पकड़ लिया गया।"

मोहिते ने बताया, "मृतक के, अपने रिश्तेदार के भाई की पत्नी के साथ संबंध थे, जिसके कारण उसके और उसके भाई के बीच अक्सर झगड़ा होता था। पनवेल सिटी थाने में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।"

