Thane News: नाले में मिला महिला का सिर, धड़ गायब; जांच में जुड़ी पुलिस

August 31, 2025 09:33

Thane News:एक बूचड़खाने के पास किसी राहगीर ने शनिवार पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे नाले में एक अज्ञात महिला का कटा हुआ सिर देखा।

Thane News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक नाले से एक महिला का कटा हुआ सिर मिला है जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि भिवंडी इलाके में ईदगाह रोड पर एक बूचड़खाने के पास किसी राहगीर ने शनिवार पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे नाले में एक अज्ञात महिला का कटा हुआ सिर देखा।

महिला की उम्र 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। भिवंडी पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सिर को जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। उन्होंने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1) (हत्या) एवं 238 (साक्ष्य नष्ट करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है और इसकी जांच की जा रही है। 

