पहले 6 साल की बच्ची और फिर 7 साल की मासूम के साथ रेप के बाद हत्या?, शव को बोरे में डालकर मधुबनी भागने की तैयारी कर रहा था 33 वर्षीय आरोपी

Highlights शव को एक बोरे में डालकर मौके से फरार हो गया। हार के मधुबनी भागने की तैयारी कर रहा था। माता-पिता ने उसकी तलाश शुरू की।

Thane:महाराष्ट्र के ठाणे जिले में छह साल की बच्ची से बलात्कार एवं उसकी हत्या के मामले में फरार एक आरोपी ने सात वर्षीय एक अन्य बच्ची का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने एक अक्टूबर यानी बुधवार को भिवंडी शहर में हुई घटना के सिलसिले में 33 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने अपने पड़ोस में रहने वाली सात वर्षीय बच्ची के साथ बुधवार को कथित तौर पर बलात्कार किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

उसके शव को एक बोरे में डालकर मौके से फरार हो गया। अधिकारी ने बताया कि उसी रात जब वह बिहार के मधुबनी भागने की तैयारी कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, पीड़िता शौच के लिए घर से बाहर निकली थी लेकिन जब वह बहुत देर तक वापस नहीं आई तो उसके माता-पिता ने उसकी तलाश शुरू की।

पुलिस ने बताया कि इसी दौरान पीड़िता के माता-पिता को आरोपी के घर के बाहर वह छोटी बाल्टी मिली जो बच्ची अपने साथ लेकर गई थी। पुलिस ने बताया कि वे दरवाजा तोड़कर आरोपी के घर में घुसे जहां उन्हें एक बोरी में बच्ची का शव मिली। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने 2023 में भी छह साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था और उसकी हत्या कर दी थी।

जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर ठाणे केंद्रीय कारागार में रखा गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी को अगस्त में जब सुनवाई के लिए अदालत ले जाया जा रहा था तब वह पुलिस हिरासत से भाग गया था। अधिकारी ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

