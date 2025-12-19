ठाणे शहरः बैंक्वेट हॉल में आग, 1000 से 1200 मेहमान को सुरक्षित निकाला, वीडियो
December 19, 2025
Thane city: घटना बृहस्पतिवार रात करीब 11 बजे शहर के घोड़बंदर रोड स्थित ओवाला इलाके में समारोहों के लिए बनाए गए एक हॉल परिसर में हुई।
Thane:महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक बैंक्वेट हॉल में आग लगने के बाद वहां विवाह समारोह में शामिल हुए 1,000 से अधिक मेहमानों को बाहर निकाला गया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार रात करीब 11 बजे शहर के घोड़बंदर रोड स्थित ओवाला इलाके में समारोहों के लिए बनाए गए एक हॉल परिसर में हुई।
#WATCH | Thane, Maharashtra | A massive fire broke out at the Blue Roof Club in the Ghodbunder Road area of Thane, on Thursday night at 10:30 PM due to fireworks. It was brought under control after a lot of efforts. No casualties reported.— ANI (@ANI) December 18, 2025
Visuals Source: Thane Municipal… pic.twitter.com/b1taFUfm57
ठाणे महानगरपालिका के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तडवी के अनुसार, ‘द ब्लू रूफ क्लब’ के लॉन में एक केबिन के बाहर रखे मंडप की सजावट के सामान में आग लग गई। उस समय वहां एक विवाह समारोह हो रहा था। उन्होंने बताया कि घटना के वक्त आयोजन स्थल पर 1,000 से 1,200 मेहमान जुटे हुए थे।
उन्होंने बताया, ‘‘जैसे ही आग लगने का पता चला तो मेहमानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ।’’ दमकल अधिकारियों ने कहा कि समय पर सतर्कता और त्वरित निकासी ने ‘‘एक बड़ी त्रासदी को रोकने’’ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अग्निशमन अभियान में दो दमकल गाड़ियां, एक बचाव वाहन और एक सहायक वाहन शामिल थे। एक अधिकारी ने बताया कि आग पर लगभग आधी रात तक काबू पा लिया गया था। उन्होंने बताया कि आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चला है।