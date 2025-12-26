7 दिन का बच्चा और 600000 में डील?, शंकर संभाजी मनोहर, रेशमा शहाबुद्दीन शेख, नितिन संभाजी मनोहर, शेखर गणेश जाधव और आसिफ चांद खान अरेस्ट, क्या अस्पताल या नर्सिंग होम शामिल
Thane:महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने मानव तस्करी के एक रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए सात दिन के नवजात शिशु को छह लाख रुपये में बेचने की कोशिश कर रहे पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सूचना के आधार पर ठाणे पुलिस के मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ ने आरोपियों को पकड़ने के लिए योजना बनाई । एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने एक फर्जी खरीदार का इस्तेमाल किया ताकि यह पुष्टि की जा सके कि क्या कोई गिरोह वास्तव में नवजात को बेचने की कोशिश कर रहा है।
उन्होंने कहा कि गिरोह को बयाने के रूप में यूपीआई के जरिए 20,000 रुपये दिए गए थे जबकि शेष 5.8 लाख रुपये नकद देने थे। फर्जी ग्राहक द्वारा सूचना दिए जाने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सौदे के लिए आए सभी पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शंकर संभाजी मनोहर (36) के रूप में हुई है, जिसने नकद राशि ली थी।
इसके अलावा अन्य आरोपियों की पहचान रेशमा शहाबुद्दीन शेख (35), जो बच्चे को लेकर आई थी, इगतपुरी निवासी एजेंट नितिन संभाजी मनोहर (33) और शेखर गणेश जाधव (35) तथा मुंबई के मानखुर्द निवासी एजेंट आसिफ चांद खान (27) के रूप में हुई है। अपराध में शामिल छठे आरोपी की पहचान सबीना के रूप में की गई है जो फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बदलापुर (पश्चिम) थाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘इस गिरोह ने नवजात को छह लाख रुपये में बेचने की साजिश रची थी।
हमें संदेह है कि यह घटना शिशुओं के अपहरण और उन्हें निःसंतान दंपतियों को बेचने से जुड़ी आपराधिक साजिशों का हिस्सा है। हम बच्चे की जैविक मां की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं।’’ नवजात को एक विशेष देखभाल गृह में भेज दिया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या अस्पतालों या नर्सिंग होम का कोई बड़ा नेटवर्क तस्करों को नवजात शिशु उपलब्ध कराने में शामिल है।