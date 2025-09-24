कल्याण की 17 वर्षीय लड़की के साथ पिछले 5 माह में 7 ने किया सामूहिक रेप, इंस्टाग्राम पर दोस्ती और सहमति के बिना यौन संबंधों का वीडियो बनाया और 6 दोस्तों के साथ साझा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 24, 2025 14:57 IST2025-09-24T14:56:32+5:302025-09-24T14:57:47+5:30
Thane: अधिकारी ने बताया कि अपराध तब उजागर हुआ, जब पीड़िता के परिवार वालों को आपत्तिजनक वीडियो ऑनलाइन प्रसारित होता दिखाई दिया।
Thane: महाराष्ट्र में ठाणे के कल्याण की 17 वर्षीय लड़की के साथ पिछले पांच महीनों में सात लोगों द्वारा कथित तौर पर बलात्कार किया गया, जिनमें से एक ने सोशल मीडिया पर उससे दोस्ती की थी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सातों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कल्याण जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि यह अपराध तब उजागर हुआ जब पीड़िता के परिवार वालों को उसका आपत्तिजनक वीडियो ऑनलाइन प्रसारित होता दिखाई दिया।
पीड़िता एक कॉलेज छात्रा है और इस साल अप्रैल में पहली बार इंस्टाग्राम पर एक आरोपी से मिली थी। महात्मा फुले पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि आरोपी उसकी सहमति के बिना उनके यौन संबंधों का वीडियो बनाता था। फिर उसने ये आपत्तिजनक वीडियो अपने छह दोस्तों के साथ साझा कर दिए।
उन्होंने बताया कि सभी ने लड़की को यौन संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल किया और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने की धमकी भी दी। पीड़िता की मेडिकल जांच में पता चला कि वह गर्भवती थी। आरोपियों पर अब बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।