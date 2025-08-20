Jharkhand Rape: 5 साल की मासूम से दुष्कर्म, आरोपी किशोर गिरफ्तार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 20, 2025 10:24 IST2025-08-20T10:22:19+5:302025-08-20T10:24:11+5:30
Jharkhand Rape: किशोर ने शराब पीने के बाद अपराध को अंजाम दिया
Jharkhand Rape: झारखंड के खूंटी जिले में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म किए जाने के आरोप में एक किशोर को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जरियागढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को 15 वर्षीय लड़के ने बच्ची को मिठाई देने के बहाने फुसलाया, उसे सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया।
जरियागढ़ थाने के प्रभारी अधिकारी बीरेंद्र कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उन्होंने किशोर को पकड़ लिया, जिसने शराब पीने के बाद अपराध किया। किशोर ने स्कूली शिक्षा भी छोड़ दी है।