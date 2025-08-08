VIDEO: कस्टमर बनकर आया चोर, अचानक दुकानदार पर फेंका तेजाब; ज्वेलरी शॉप में चोरी करते पकड़ा गया शख्स

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के सलेम जिले में एक चोर का जानलेवा तरीके से चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है। जिले के अथुर टाउन पुलिस स्टेशन से सिर्फ़ 100 मीटर की दूरी पर दो लोगों ने दुकान में लूट की कोशिश की। दो लोगों ने एक आभूषण की दुकान के मालिक और उसके कर्मचारियों पर तेज़ाब से हमला किया और सोना लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने बहादुरी से उन्हें पकड़ लिया।

एक रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना रात लगभग 8:45 बजे अथुर के कदयथी इलाके में हुई, जहाँ वैथीश्वरन एवीएस ज्वैलर्स चलाते हैं। दो लोग ग्राहक बनकर दुकान में घुसे। जब वैथीश्वरन, उनकी पत्नी सेल्वा लक्ष्मी और कर्मचारी वसंती उन्हें आभूषण दिखा रहे थे, तभी एक हमलावर ने अचानक उन पर तेज़ाब फेंक दिया।

अफरा-तफरी मचने पर, बदमाशों ने दराज से 80 सोने के सिक्के छीनने की कोशिश की। जब वैथीश्वरन ने विरोध किया, तो उन्होंने कथित तौर पर आभूषणों पर तेज़ाब डाल दिया और बंदूक निकाल ली। पीड़ितों को धमकाते हुए, वे घटनास्थल से भागने की कोशिश करने लगे। घायल होने के बावजूद, वैथीस्वरन दुकान के अंदर एक हमलावर को पकड़ने में कामयाब रहा, जिससे वह लूट का माल लेकर भागने में कामयाब नहीं हो पाया।

दूसरा संदिग्ध हाथ में रिवॉल्वर लिए शॉपिंग स्ट्रीट से तेज़ी से भागा और रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को धमकाता रहा। हालाँकि, सतर्क स्थानीय लोगों ने तुरंत कार्रवाई की और लगभग एक किलोमीटर तक उसका पीछा किया, फिर उसे काबू करके निहत्था कर दिया।

दोनों संदिग्धों को अथुर टाउन पुलिस को सौंप दिया गया, जो तुरंत घटनास्थल पर पहुँची। पुलिस ने लूट के प्रयास में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर भी बरामद कर ली है और हमलावरों की पहचान और पृष्ठभूमि की जाँच शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि पीड़ित अब ठीक हो रहे हैं, हालाँकि वे सदमे में हैं। पुलिस स्टेशन के इतने करीब हुए इस बेशर्म हमले ने स्थानीय समुदाय में खलबली मचा दी है।

स्थानीय लोगों की उनके साहस और त्वरित कार्रवाई के लिए सराहना की जा रही है, जिससे एक संभावित दुखद परिणाम को रोका जा सके और कानून प्रवर्तन में मदद की जा सके।

