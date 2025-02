Tamil Nadu: गर्भवती महिला का किया यौन शोषण, फिर चलती ट्रेन से फेंका..., 2 हैवानों पर लगा इल्जाम

Tamil Nadu: तमिलनाडु के वेल्लोर में 4 महीने की गर्भवती महिला के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। जहां चलती ट्रेन में उसका यौन उत्पीड़न किया गया और फिर उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इस भयावह घटना से राज्य में आक्रोश फैल गया और विपक्ष और सत्तारूढ़ डीएमके के बीच राजनीतिक विवाद छिड़ गया।

पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, महिला आंध्र प्रदेश के चित्तूर जा रही थी, जब शुक्रवार तड़के तिरुपत्तूर जिले के जोलारपेट्टई से ट्रेन गुजर रही थी, तभी उसका यौन उत्पीड़न किया गया।

महिला वॉशरूम की ओर जा रही थी, तभी दो लोगों ने उस पर हमला कर दिया। महिला मदद के लिए चिल्लाई और वॉशरूम की ओर भागी, लेकिन पुरुषों ने उसका पीछा किया और उसे वेल्लोर जिले में कोम्बैटोर-तिरुपति इंटरसिटी एक्सप्रेस से बाहर धकेल दिया।

A four-month pregnant woman was allegedly molested and pushed out of a speeding train after she fought off her attacker in #TamilNadu's #Vellore on Thursday night. The crime unfolded aboard the #CoimbatoreTirupatiIntercityExpress.



According to the #Jolarpet railway police, the… pic.twitter.com/iDK9q1VS6q