Tamil Nadu News: 53 साल के शख्स के साथ 40 साल महिला का संबंध, लिव-इन में रह रहे थे कपल; अज्ञात लोगों ने घर में लगाई आग

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां एक गांव में एक कपल के लिव इन में रहने से नाराज लोगों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। अज्ञात लोगों ने एक 53 साल के आदमी और उसकी लिव-इन पार्टनर की झोपड़ी को बाहर से बंद करके आग लगा दी, जिससे दोनों जलकर मर गए।

मृतकों की पहचान चेंगम के पास पक्कीरिपलायम गांव के रहने वाले किसान पी शक्तिवेल और उनकी लिव-इन पार्टनर, 40 साल की एस अमृतम के रूप में हुई है।

चेंगम इंस्पेक्टर एम सेल्वराज ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि पक्कीरिपलायम में एक झोपड़ी पूरी तरह जल गई है। एक टीम मौके पर पहुंची और दो शव मिले जो पहचान से परे जल चुके थे। एक फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सुराग के लिए घटनास्थल की जांच की। एक खोजी कुत्ते की भी मदद ली गई।

मौके पर ही पोस्टमार्टम किया गया। सेल्वराज ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में पता चला कि शक्तिवेल तीन साल पहले अपनी पत्नी एस तमिलारसी से अलग हो गया था। इस जोड़े के दो बेटे और एक बेटी है। उसकी पत्नी अब अपने बच्चों के साथ बेंगलुरु में रहती है। सेल्वराज ने तीन साल पहले अमृतम के साथ रिश्ता शुरू किया था।

अमृतम भी अपने पति से अलग हो गई थी, और उनके दो बेटे और एक बेटी है। सेल्वराज की बेटी गुरुवार रात उससे मिलने आई थी और रात करीब 9 बजे खाना खाने के बाद चली गई। सेल्वराज के पड़ोसी जली हुई चीजों की तेज गंध से जागे, और देखा कि उसकी झोपड़ी जल गई थी।

उन्होंने चेंगम पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर ने कहा, "हमने दो लोगों की संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया है। यह जोड़ा, दोनों अपने-अपने जीवनसाथी से अलग हो चुके थे, पिछले तीन सालों से साथ रह रहे थे। हम सभी कोणों से जांच कर रहे हैं, जिसमें दोनों के जीवनसाथी की संभावित संलिप्तता भी शामिल है। शक्तिवेल अपनी पार्टनर के साथ तीन एकड़ के खेत में बनी 10x10 फीट की झोपड़ी में रह रहा था, जिसे उसने एक ग्रामीण से किराए पर लिया था।"

Web Title: Tamil Nadu News 40-year-old woman was in live-in relationship with 53-year-old man unknown people set their house on fire