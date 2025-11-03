Tamil Nadu Murder: प्रेमिका के शादी का दबाव बनाने पर हत्या, प्रेमी ने अपने ही केले के बागान में दफनाया शव
By अंजली चौहान | Updated: November 3, 2025 12:28 IST2025-11-03T12:27:49+5:302025-11-03T12:28:50+5:30
Tamil Nadu Murder: उन्होंने कहा, "महिला लगातार उससे शादी करने के लिए कह रही थी और इसी वजह से उसने हत्या कर दी।"
Tamil Nadu Murder: तमिलनाडु में प्रेमिका के हत्या के आरोप में एक प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपनी ही प्रेमिका का कत्ल करके उसे छुपाने के लिए गहरी साजिश रची। जानकारी के अनुसार, इरोड ज़िले में एक 35 वर्षीय महिला, जिसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, की हत्या कर शव एक निजी केले के बागान में दफना दिया गया।
जाँचकर्ताओं ने एक 27 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसके साथ महिला कथित तौर पर प्रेम संबंध में थी।
पुलिस ने गोबिचेट्टीपलायम शहर के पास खेत में तीन फुट गहरे गड्ढे से महिला का शव बरामद किया, जब स्थानीय लोगों ने बारिश के बाद मशरूम इकट्ठा करने के लिए खेत में प्रवेश किया और खून से सना एक चाकू और मिट्टी से निकले बालों के गुच्छे देखे।
पीड़िता की पहचान अप्पाकुडल शहर की ब्यूटीशियन सोनिया के रूप में हुई है। वह 2 नवंबर से लापता थी। उसके काम से घर नहीं लौटने पर उसके परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पिछले दो सालों से विधवा सोनिया अपने स्कूल जाने वाले बेटे, बेटी और माँ के साथ रहती थी। जाँच में कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि उसका संबंध आरोपी मोहन कुमार से है, जो बी.कॉम स्नातक है और उस केले के बागान का मालिक है जहाँ शव मिला था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की है।
एक पुलिस अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और उन्होंने आगे कहा, "महिला लगातार उससे शादी के लिए कह रही थी, और इसी वजह से हत्या की गई।"
पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोनिया और मोहन कुमार की पहली मुलाकात दो साल पहले गोबीचेट्टीपलायम के पास एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते समय हुई थी। समय के साथ, उनके बीच दोस्ती हो गई और वे अक्सर उसके खेत में मिलते थे।
पुलिस ने बताया कि मोहन कुमार ने अपराध वाले दिन अपने खेत में एक गड्ढा खोदा और रात करीब 8 बजे सोनिया को वहाँ बुलाया। साथ में कुछ समय बिताने के बाद, उसने कथित तौर पर उस पर पत्थर से हमला किया और एक छोटे चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने उसके शव को दफना दिया और उसके फोन और कपड़ों को भवानी नहर के पास फेंक दिया।
कहा जाता है कि आरोपी अगली सुबह घटनास्थल पर वापस आया और जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसने अनजान बनने का नाटक किया।
सिरुवलूर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने राजस्व अधिकारियों और पेरुंदुरई सरकारी मेडिकल कॉलेज की एक मेडिकल टीम के साथ मिलकर घटनास्थल पर जाँच और पोस्टमार्टम किया। मोहन कुमार को कथित हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और रिमांड पर लिया गया है। आगे की जांच जारी है।