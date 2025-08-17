Surendranagar Fire: 8 लोग जिंदा जले, कार-एसयूवी की टक्कर, शवों को निकालने में काफी मशक्कत

Highlights स्थानीय अग्निशमन दल बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। दुर्घटना के कारण राजमार्ग पर यातायात अवरुद्ध हो गया।

Surendranagar Fire: गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में रविवार को एक कार के एक वाहन (एसयूवी) से टकराने के बाद सड़क किनारे खाई में गिरने और आग लगने से पांच महिलाओं और दो बच्चों समेत आठ लोगों की झुलसकर मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह भीषण दुर्घटना वढवान तालुका के डेडादरा गांव के निकट राजमार्ग पर अपराह्न लगभग 3:40 बजे हुई, जब कार कडू गांव से सुरेंद्रनगर शहर की ओर जा रही थी। पुलिस ने बताया कि एसयूवी में सवार तीन लोग मामूली रूप से घायल हो गए।

इसने बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी और आग के गोले में बदल गई, जिससे उसमें सवार सभी लोग फंस गए। सुरेंद्रनगर के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) गिरीश पांड्या ने कहा, ‘‘कार में सवार सभी आठ लोगों की झुलसकर मौत हो गई। एसयूवी में सवार तीन अन्य लोग मामूली रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।’’

उन्होंने बताया कि टक्कर के कारण एसयूवी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आग लगने से कार पूरी तरह जलकर राख हो गई और स्थानीय अग्निशमन कर्मियों को शवों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

उन्होंने कहा कि मृतकों में क्रमशः 10 महीने और 13 वर्ष की दो लड़कियां, 35-55 वर्ष की आयु वर्ग की पांच महिलाएं और चालक शामिल हैं। पांड्या ने कहा, ‘‘सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सुरेंद्रनगर सरकारी अस्पताल ले जाया गया।’’ दुर्घटना के कारण राजमार्ग पर भारी यातायात जाम लग गया।

