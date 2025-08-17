Surendranagar Fire: 7 लोग जिंदा जले, कार-एसयूवी की टक्कर, 3 घायल

August 17, 2025

Surendranagar Fire: वधावन पुलिस थाने के निरीक्षक पी.बी. जडेजा ने बताया, ‘‘डेडादरा गांव के निकट अपराह्न लगभग साढ़े तीन बजे हुई इस घटना में कार में सवार सात लोग जिंदा जल गए जबकि एसयूवी में सवार तीन लोग मामूली रूप से घायल हो गए।’’

Highlightsस्थानीय अग्निशमन दल बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। दुर्घटना के कारण राजमार्ग पर यातायात अवरुद्ध हो गया।

Surendranagar Fire: गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में रविवार को एक राजमार्ग पर एक कार और एक वाहन (एसयूवी) के बीच हुई टक्कर के बाद आग लगने से कार में सवार सात लोगों की झुलसने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। वधावन पुलिस थाने के निरीक्षक पी.बी. जडेजा ने बताया, ‘‘डेडादरा गांव के निकट अपराह्न लगभग साढ़े तीन बजे हुई इस घटना में कार में सवार सात लोग जिंदा जल गए जबकि एसयूवी में सवार तीन लोग मामूली रूप से घायल हो गए।’’ दुर्घटना के कारण राजमार्ग पर यातायात अवरुद्ध हो गया। स्थानीय अग्निशमन दल बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। 

