सुंदर नगरीः भतीजी को चाचा ने डांटा, भतीजे ने चाकू मारकर हत्या की

नई दिल्लीः उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में सोमवार शाम 48 वर्षीय एक व्यक्ति की उसके रिश्तेदार ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। उस व्यक्ति ने आरोपी की बहन को किसी मामूली बात पर डांटा था और बहन की डांट का बदला लेने के लिए आरोपी ने यह कदम उठाया।

पुलिस के अनुसार, नंद नगरी थाने में शाम करीब सात बजकर 51 मिनट पर घटना की सूचना मिली। यहां एक अधिकारी ने बताया कि घायल को उसके परिवार वाले जीटीबी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

