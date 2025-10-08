भतीजे विशाल कोरी के साथ संबंध बना रही थी चाची वंदना, आपत्तिजनक हालत में देखकर अपना आपा खो बैठा चाचा, डंडे से मार डाला

Highlights गुस्से में आकर रमेश ने विशाल पर डंडे से कथित तौर पर हमला कर दिया, मौके पर ही मौत हो गई। अपनी पत्नी पर भी हमला किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।

Sultanpur: सुलतानपुर जिले के बंधुआकला क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने भतीजे को घर पर अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में पाकर कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि यह घटना बंधुआकला थाना क्षेत्र के बबुरी गांव में हुई, जहां मंगलवार देर रात आरोपी रमेश कोरी (28) एक दावत से घर लौटने पर अपनी पत्नी वंदना (25) को अपने भतीजे विशाल कोरी (20) के साथ कथित रूप से आपत्तिजनक हालत में देखकर अपना आपा खो बैठा। उन्होंने बताया कि गुस्से में आकर रमेश ने विशाल पर डंडे से कथित तौर पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

उसने अपनी पत्नी पर भी हमला किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सूत्रों ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल महिला को स्थानीय निवासियों की मदद से राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बंधुआकला थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।

