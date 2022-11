ठग चंद्रशेखर से जैकलीन की दोस्ती कराने वाली पिंकी ईरानी अरेस्ट, तीन दिन की रिमांड, 200 करोड़ रुपये धनशोधन मामला, जानें कब क्या हुआ

Highlights प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 17 अगस्त को आरोप पत्र दायर किया था। नोरा फतेही ने चंद्रशेखर से लग्जरी कार और अन्य महंगे उपहार प्राप्त किए थे। आरोपी पिंकी ईरानी खुद को एक बिजनेस टाइकून के रूप में पेश करती थी।

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की फिरौती मामले की जांच के सिलसिले में बुधवार को पिंकी ईरानी की तीन दिन की रिमांड मिल गई।

पुलिस के अनुसार मुंबई की रहने वाली पिंकी ईरानी चंद्रशेखर की करीबी बताई जाती है और बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से मिलवाया था। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने बुधवार को दिल्ली पुलिस की दलीलों को ध्यान में रखते हुए ईरानी को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

Rs 200 crore extortion case: Delhi Police gets 3-day remand of Pinki Irani Read @ANI Story | https://t.co/meqboZhTYk #Extortion #DelhiPolice #PinkiiIrani pic.twitter.com/IaEeDTCC8F

आरोपी पिंकी ईरानी खुद को एक बिजनेस टाइकून के रूप में पेश करती थी। ईरानी ने शिकायतकर्ता और अन्य स्रोतों से जबरन वसूली गई राशि का निपटान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने कहा कि मुंबई निवासी ईरानी, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कार्यालय में जांच में शामिल हुई।

नलवा ने कहा, ‘‘(ईरानी के खिलाफ) पर्याप्त सबूत होने के बाद उसे इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत में पेश किया गया है, जहां से उसे तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आगे की जांच जारी है।’’

The Economic Offences Wing (@EOWDelhi) of #DelhiPolice has arrested Pinky Irani, close aide of incarcerated conman #SukeshChandrasekhar, in connection with a Rs 200 crore extortion case. pic.twitter.com/maHr8haDaR