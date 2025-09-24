VIDEO: रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल, गाजियाबाद का मामला...
By संदीप दाहिमा | Updated: September 24, 2025 20:01 IST2025-09-24T20:01:34+5:302025-09-24T20:01:34+5:30
Spitting on Roti in Ghaziabad: गाजियाबाद से शर्मसार कर देना वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक शख्स रोटियों पर थूकता नजर आ रहा है।
Spitting on Roti in Ghaziabad:गाजियाबाद से शर्मसार कर देना वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक शख्स रोटियों पर थूकता नजर आ रहा है। ये घटना गाजियाबाद की बताई जा रही है पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार किया है, वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में काफी गुस्सा और लोग आरोपी पर सख्त कार्यवाही की मांग का रहे हैं।
गाजियाबाद : एक बार फिर सामने आया रोटी पर थूकने का वीडियो. करीम होटल के इस कारीगर की करतूत तो देखिए. पुलिस ने होटल मालिक शाहरुख को हिरासत में लिया.#uttarpradesh | #video | #ghaziabadpic.twitter.com/xOCajklUhH— NDTV India (@ndtvindia) September 24, 2025