Highlights VIDEO: रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल, गाजियाबाद का मामला...

Spitting on Roti in Ghaziabad:गाजियाबाद से शर्मसार कर देना वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक शख्स रोटियों पर थूकता नजर आ रहा है। ये घटना गाजियाबाद की बताई जा रही है पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार किया है, वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में काफी गुस्सा और लोग आरोपी पर सख्त कार्यवाही की मांग का रहे हैं।

Spitting on Roti in Ghaziabad Video goes viral on social media

