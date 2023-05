सोनीपतः झूठी शान के नाम पर हत्या, अदालत ने पिता और भाई को मौत की सजा सुनाई, उनकी मर्जी के बिना शादी करने से नाराज थे

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 30, 2023 11:43 AM

वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि हत्याकांड को सात सितंबर 2019 को अंजाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और अपर सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने युवती के पिता व भाई को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है।

रितु के परिजन इस विवाह से नाराज थे और मौका पाकर उन्होंने रितु की हत्या कर दी।