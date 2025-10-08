पटना की मुन्नी गुप्ता ने भाग कर गुजरात में दुखन साहू से की शादी, परिवार नाराज, भव्य शादी समारोह के बहाने बुलाया और लड़की के 2 भाई मुन्ना और राहुल कुमार ने मार डाला

Highlights बहन मुन्नी और पति दुखन की हत्या करने का गुनाह कबूला। कंकाल दुद्धी थानाक्षेत्र में राजखड़ के पास जंगल से बरामद किया गया। कथित तौर पर अपराध में इस्तेमाल किया गया था।

Sonbhadra: सोनभद्र जिले में बिहार की एक महिला और उसके पति की उसके (महिला के) परिवार वालों ने कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि यह झूठी शान के नाम पर हत्या का मामला जान पड़ रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि महिला की पहचान मुन्नी गुप्ता (23) के रूप में हुई है, जो पटना जिले के नौबस्ता थानाक्षेत्र के मोतीपुर गांव की द्वारिका प्रसाद की बेटी थी। वर्मा के अनुसार मुन्नी अपने गांव के ही दुखन साहू (25) के साथ भाग गई थी तथा दोनों ने गुजरात में शादी कर ली थी।

पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मुन्नी का परिवार इस शादी से नाखुश था और उन्होंने एक भव्य शादी समारोह आयोजित करने के बहाने दंपति को अपने पैतृक स्थान लौटने के लिए राजी किया था। हालांकि, उन्हें वापस लाने के बाद, आरोपियों ने सोनभद्र जिले के हाथीनाला के पास कथित तौर पर दोनों की हत्या कर दी।

पुलिस के अनुसार मुन्नी का शव 24 सितंबर को हाथीनाला थाना क्षेत्र की झाड़ियों से बरामद हुआ था। वर्मा ने बताया कि जांच और बिहार पुलिस के साथ समन्वय के दौरान, महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिनसे उसके परिवार के सदस्यों की संलिप्तता का पता चला।

उन्होंने बताया कि इन सूचनाओं के आधार पर, पुलिस ने बुधवार को हाथीनाला तिराहे के पास से दो आरोपियों, मुन्ना कुमार (22) और राहुल कुमार (28) को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों मोतीपुर निवासी द्वारिका प्रसाद के बेटे हैं। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान दोनों ने अपनी बहन मुन्नी और उसके पति दुखन की हत्या करने का गुनाह कबूला।

दोनों की निशानदेही पर दुखन का कंकाल दुद्धी थानाक्षेत्र में राजखड़ के पास एक जंगल से बरामद किया गया। पुलिस ने एक वाहन भी जब्त किया है, जिसका कथित तौर पर अपराध में इस्तेमाल किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच चल रही है।

