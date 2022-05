कहासुनी के बाद बेटे ने ली मां की जान, बर्तन धोते वक्त डंडे से किया हमला, गिरफ्तार

By भाषा | Published: May 24, 2022 10:49 AM

पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन मिश्र ने बताया कि बढौना डीह गांव की रहने वाली आशा देवी (50) को उनके बेटे सनी (22) ने डंडे से मारा-पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई।

