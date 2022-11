‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ नारे लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद छह लोग गिरफ्तार

Highlights पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद यह गिरफ्तारी हुई जहानागंज में बसपा की एक बैठक के बाद कुछ लोग ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगा रहे थे मोहम्मद अफजल, खुर्शीद अहमद, पप्पू खान, मकसूद आलम, अब्दुल वसीद और जुबैर अहमद गिरफ्तार

आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश): बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के कार्यकर्ताओं की एक बैठक के बाद कथित तौर पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद यह गिरफ्तारी हुई।

इस वीडियो में कथित रूप से दिखाया गया है कि पिछले हफ्ते स्थानीय निकाय चुनाव के लिए जहानागंज में बसपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक के बाद कुछ लोग ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगा रहे थे। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान नाम सामने आने के बाद शनिवार को छह लोगों- मोहम्मद अफजल, खुर्शीद अहमद, पप्पू खान, मकसूद आलम, अब्दुल वसीद और जुबैर अहमद को गिरफ्तार किया गया।

UP: 6 people arrested for allegedly raising ‘Pakistan Zindabad’ slogan at BSP rally in Jahanaganj