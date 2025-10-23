6 साल पहले पत्नी की मौत, बेटी ने कहा- खाना नहीं बना?, शराब के नशे में पिता ने 11 साल की बेटी को कुएं में लटकाकर डराने की कोशिश, हाथ छूटा और गिरने से मौत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 23, 2025 13:26 IST2025-10-23T13:24:13+5:302025-10-23T13:26:08+5:30
Sitapur: श्रवण की पत्नी की छह साल पहले मौत हो गई थी। शराब की लत लग गई और वह अक्सर घर में हंगामा करता था।
सीतापुरः सीतापुर जिले के मिसरिख पुलिस थाने के जगन्नाथपुर गांव में शराब के नशे में एक पिता ने अपनी 11 साल की बेटी को कुएं में लटकाकर डराने की कोशिश की, लेकिन हाथ छूट गया और गिरने से बच्ची की मौत हो गई। यह घटना 21 अक्टूबर की देर रात मिसरिख पुलिस थाने के जगन्नाथपुर गांव में हुई।
थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया, “आरोपी श्रवण कुमार शराब का आदी है। वह नशे में घर आया और अपनी बेटी लक्ष्मी से खाना मांगा। जब उसने कहा कि खाना तैयार नहीं है, तो वह गुस्से में आ गया और उसे डराने के लिए कुएं में लटकाने की कोशिश की।” सिंह ने आगे कहा, “उसका हाथ छूट गया और बेटी कुएं में गिर गई। यह देखकर, पिता उसे बचाने के लिए कूदा।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।” पड़ोसियों ने रस्सी का इस्तेमाल करके दोनों को बाहर निकाला, लेकिन लड़की की मौत हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर श्रवण को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी ने कहा, “श्रवण की पत्नी की छह साल पहले मौत हो गई थी। उसके बाद, उसे शराब की लत लग गई और वह अक्सर घर में हंगामा करता था।