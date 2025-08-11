सिपाहीजलाः 1 साल से अवैध रिश्ता, 5 माह का बच्चा रोड़ा, मां सुचित्रा देबबर्मा ने गला घोंटकर हत्या की, प्रेमी साथ फरार
सुचित्रा के पड़ोसियों से सूचना मिलने के बाद सोनामुरा के थाना प्रभारी तापस दास के नेतृत्व में पुलिस का एक दल रविवार को रामपदापारा स्थित उसके घर गया।
अगरतलाः त्रिपुरा पुलिस ने सिपाहीजला जिले में अपने पांच महीने के बच्चे की हत्या करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। शुरुआती जांच में पता चला है कि सुचित्रा देबबर्मा (28) ने अपने शिशु की हत्या इसलिए की ताकि वह उस व्यक्ति के साथ भागने की योजना बना सके जिसके साथ वह एक साल से रिश्ते में थी। सुचित्रा के पड़ोसियों से सूचना मिलने के बाद सोनामुरा के थाना प्रभारी तापस दास के नेतृत्व में पुलिस का एक दल रविवार को रामपदापारा स्थित उसके घर गया।
उन्होंने कहा, ‘‘हमें बच्चा बिस्तर पर पड़ा मिला जबकि उसकी मां लापता थी। हम बच्चे को सोनामुरा उप-मंडल अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों उसे मृत घोषित कर दिया। जल्द उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा।’’ दास के अनुसार, सुचित्रा को बाद में एक गांव से गिरफ्तार कर लिया गया।
उन्होंने कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सुचित्रा ने अपने बच्चे की गला घोंटकर हत्या की। घटना के वक्त उसका पति अमितदेबबर्मा रबर के बागान में काम के लिए बाहर गया था। पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने स्वीकार किया कि वह बच्चे को मारकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ भागना चाहती थी जिसके साथ उसका विवाहेतर संबंध था।’’