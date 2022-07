दिल्लीः सिक्किम पुलिस के जवान ने 3 कर्मियों को गोली मारी, 2 की मौत और एक घायल, जानें मामला

Highlights गोलीकांड आपसी झगड़े की वजह से हुआ है। घायल जवान को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

नई दिल्लीः दिल्ली के हैदरपुर इलाके में एक वाटर प्लांट में तैनात सिक्किम पुलिस के एक जवान ने 3 कर्मियों को गोली मार दी, जिसमें 2 की मौत हो गई और एक घायल हो गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

दिल्ली के रोहिणी इलाके की घटना है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी जवान को पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह गोलीकांड आपसी झगड़े की वजह से हुआ है। घायल जवान को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच जारी है।

A Sikkim Police personnel posted at a water plant in the Haiderpur area of Delhi shot 3 personnel, after which 2 were killed & one was injured: Delhi Police