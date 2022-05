मूसेवाला हत्याकांडः 5 संदिग्ध देहरादून से हिरासत में लिए गए, 2 मोगा से गिरफ्तार; किसने पीछा किया, हमलावर कौन थे, पंजाब पुलिस को मिले अहम सुराग

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 31, 2022 08:00 AM

पुलिस सूत्रों ने बताया कि हमलावरों को पकड़ने के लिए शुरू किए गए प्रयासों के साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाले उन लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिन्होंने रविवार को मानसा के एक ढाबे में खाना खाया था।

