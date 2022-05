Moose Wala Murder Case: सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच के लिए गठित की गई SIT, मानसा के एसएसपी ने कहा- जल्द पकड़ेंगे जाएंगे आरोपी

Highlights मानसा के एसएसपी गौरव तूरा की निगरानी में बनाई गई एसआईटी एसएसपी ने कहा- हम अलग-अलग एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं

मानसा: मशहूर पंजाबी गायक और कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच के लिए मंगलवार को पंजाब पुलिस के द्वारा विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। मानसा के एसएसपी गौरव तूरा की निगरानी में यह एसआईटी बनाई गई है। मानसा के एसएसपी ने बताया कि मेरी निगरानी में एसआईटी का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा, हम अलग-अलग एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं। हमने उन कारों को बरामद कर लिया है जिनका इस्तेमाल अपराध में किया गया था। हमारे पास विभिन्न लीड हैं। हमें उम्मीद है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के दौरान घायल हुए दो व्यक्तियों की हालत स्थिर हैं वे खतरे से बाहर हैं। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और गोल्डी बराड़ ग्रुप ने ली है। हम इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं।

Sidhu Moose Wala murder case | An SIT has been formed under my supervision. We're probing the case from various angles. We've recovered the cars that were used in the crime. We've got various leads. We're hopeful that accused will be arrested soon: Gaurav Toora, SSP Mansa, Punjab