Sidhu Moose Wala Killing:परिजनों का मूसेवाला के शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार, पिता ने कहा- हत्या के वे गवाह, CBI से जांच कराने पर अड़े

By अनिल शर्मा | Published: May 30, 2022 11:58 AM

प्राथमिकी के अनुसार, गायक को "लॉरेंस बिश्नोई गिरोह और अन्य लोगों से जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी मिल रही थी"।

