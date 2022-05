मूसेवाला के शरीर पर 25 घाव मिले, गोली लगने से दाहिनी कोहनी टूट गई थी, छाती-पेट में मारी गईं अधिकतर गोलियां

By अनिल शर्मा | Published: May 31, 2022 09:42 AM

पंजाब पुलिस ने सोमवार को देहरादून के छह लोगों को हिरासत में लिया। एसटीएफ सूत्रों ने बताया कि मूसेवाल की हत्या के सिलसिले में उत्तराखंड एसटीएफ और पंजाब एसटीएफ ने देहरादून पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में छह लोगों को हिरासत में लिया है।

