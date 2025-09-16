ड्राइवर पति वीरेंद्र साकेत ने प्रधान आरक्षक पत्नी सविता को बेसबॉल बैट से पीट-पीट मार डाला, बेटी ने कहा-जब मेरी मम्मी ही नहीं रहीं तो पिता जीने का हक नहीं

Highlights घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया। लाइन में पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। पड़ताल की जाएगी कि आखिर यह हुई क्यों।

Sidhi:मध्य प्रदेश के सीधी में एक प्रधान आरक्षक की उसके पति ने संभवतः खाना बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद कथित तौर पर बेसबॉल बैट से पीट-पीट कर हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक सविता साकेत नाम की यह महिला पुलिस अधिकारी जिले के कमर्जी थाने में पदस्थ थीं जबकि उसका पति वीरेंद्र साकेत खुद की बोलेरो गाड़ी चलाता था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार रात पुलिस लाइन स्थित महिला के सरकारी आवास में हुई और अगले दिन सुबह शव का पोस्टमॉर्टम कर अंतिम संस्कार किया गया।

घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही रीवा रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक हेमन्त चौहान और पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी समेत जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और साकेत के लिए पुलिस लाइन में पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया।

चौहान ने पत्रकारों से कहा कि पूरी घटना की पड़ताल की जाएगी कि आखिर यह हुई क्यों। उन्होंने कहा, ‘‘आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है और इसके लिए जगह-जगह नाकेबंदी भी की गई है।’’ सविता की बेटी आंचल साकेत ने पत्रकारों बातचीत के दौरान अपने पिता के लिए फांसी की सजा की मांग की है।

आंचल ने कहा, ‘‘जब मेरी मम्मी ही नहीं रहीं तो उनको (पिता) जीने का हक नहीं रहा।’’ उसने बताया कि उसकी मां और उसके पिता के बीच खाना बनाने को लेकर झगड़ा हो रहा था तथा यह जानकारी खुद उसकी मम्मी ने फोन करके दी थी।

आंचल के मुताबिक उन्होंने इसकी जानकारी पड़ोसियों को दी और जब तक पड़ोसी उसके घर पहुंच पाते तब तक उसके पिता मौके से फरार हो चुके थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल से बेसबॉल बैट मिला है और संभावना है कि आरोपी ने इसी से पीट-पीट कर पत्नी की हत्या की है।

Web Title: Sidhi Driver husband Virendra Saket beat head constable wife Savita Saket death baseball bat daughter said when my mother is no more, my father no right to live