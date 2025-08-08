Shamli Murder: प्रेमी से कराई शौहर की हत्या, फिर रची लूट की झूठी साजिश; यूपी पुलिस ने ऐसे किया कातिल मफरीन का पर्दाफाश

Shamli Murder: शामली जिले में बृहस्पतिवार को प्रेम प्रसंग के चलते 28 वर्षीय एक व्यक्ति की उसकी पत्नी की मदद से दो लोगों ने चाकू घोपकर हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान शाहनवाज के रूप में हुई है।

पुलिस अधीक्षक राम सेवक गौतम ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान पता चला कि मृतक का चचेरा भाई तसव्वर, उसका दोस्त शोएब और मृतक की पत्नी मफरीन हत्या में शामिल थे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि मफरीन (शाहनवाज की पत्नी) के तसव्वर के साथ अवैध संबंध थे और शाहनवाज उनके रिश्ते का विरोध करता था। मृतक की पत्नी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में आरोप लगाया था कि बृहस्पतिवार को शामली जिले के कैराना थाना क्षेत्र के खुरगान रोड पर लूटपाट का विरोध करने पर कुछ बदमाशों ने उसके पति की चाकू घोपकर हत्या कर दी।

हालांकि, जांच के दौरान यह आरोप झूठा पाया गया। पुलिस ने बताया कि हत्या के मामले में मृतक के चचेरे भाई तसव्वर (25), शोएब (22) और मफरीन (26) को गिरफ्तार किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

Web Title: Shamli woman and Three people arrested for murder of husband in up