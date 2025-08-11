शालीमार बागः दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में उतरा था अंकित, डूबने से मौत, घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की जांच

Shalimar Bagh: पुलिस ने बताया कि अंकित को पानी से निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सांकेतिक फोटो

Highlightsदोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में उतरा था लेकिन वह डूब गया।पता चलेगा कि यह महज दुर्घटना थी या साजिश।पूल का संचालन दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) करता है।

नई दिल्लीः उत्तर-पश्चिम दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में स्विमिंग पूल में डूबने से एक लड़के की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार दोपहर की है। उसने बताया कि अंकित नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में उतरा था लेकिन वह डूब गया। उसने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर शालीमार बाग थाने की एक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि अंकित को पानी से निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय स्विमिंग पूल में मौजूद अंकित के दोस्तों और वहां के कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि यह महज दुर्घटना थी या साजिश।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।’’ अधिकारी ने बताया कि पुलिस घटना की कड़ियों को जोड़ने के लिए घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस ने बताया कि इस स्विमिंग पूल का संचालन दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) करता है।

