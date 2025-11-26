फोन पर कई पुरुषों से बात, रिकॉर्ड बातचीत सुनकर आगबबूला भाई?, 22 साल की बहन को तेजधार हथियार से गला काटा

Highlights आरोपी ने बताया कि फोन में रिकॉर्ड हुई बातचीत सुनकर वह आगबबूला हो गया। शेर सिंह को मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

शाहजहांपुरः शाहजहांपुर में एक युवक ने कथित तौर पर फोन पर पुरुष मित्रों से बात करने से नाराज होकर अपनी बहन (22) की हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना शाहजहांपुर ज़िले के इटोरा गोटिया गांव की है और मृतका की पहचान नैना देवी के रूप में की गई है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि आरोपी शेर सिंह का दावा है कि उसकी बहन फोन पर कई पुरुषों से बात करती थी और शादी के प्रस्ताव भी ठुकरा देती थी। उन्होंने बताया, ‘‘ आरोपी ने बताया कि फोन में रिकॉर्ड हुई बातचीत सुनकर वह आगबबूला हो गया।

जब बहन अपना फोन लेने आई, तो गुस्से में आरोपी ने तेजधार हथियार से उसकी गर्दन पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।’’ उन्होंने बताया कि शेर सिंह को मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

