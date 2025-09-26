जन्मोत्सव में नहीं बुलाया, नाराज गांव के प्रधान सुखदेव ने बरसाईं गोलियां, बच्चे के पिता अवनीश को लगी, मौत

Highlights कार्यक्रम में अवनीश ने गांव के प्रधान सुखदेव (48) को आमंत्रित नहीं किया था। नाराज प्रधान ने बृहस्पतिवार देर रात कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर गोलीबारी की। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हालत गंभीर बनी हुई है।

Shahjahanpur: शाहजहांपुर जिले के तिलहर थाना क्षेत्र के एक गांव में जन्मोत्सव में कथित तौर पर आमंत्रित न किए जाने से क्षुब्ध ग्राम प्रधान ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें बच्चे के पिता की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने शुक्रवार को बताया की थाना तिलहर के मोहनपुर गांव में अवनीश कुमार (23) के यहां पुत्र का जन्म हुआ था, इसके उपलक्ष्य में बृहस्पतिवार रात में उनके यहां भोज था। इस कार्यक्रम में अवनीश ने गांव के प्रधान सुखदेव (48) को आमंत्रित नहीं किया था।

जिससे नाराज प्रधान ने बृहस्पतिवार देर रात कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि हादसे में अवनीश को गोली लग गई, उसे अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी ने बताया कि परिजनों ने आरोपी ग्राम प्रधान को मौके पर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की।

प्रधान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। द्विवेदी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्राम प्रधान सुखदेव को हिरासत में ले लिया वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है एवं हत्या में प्रयुक्त असलहे की भी तलाश की जा रही है।

Web Title: Shahjahanpur Angry rgam pradhan Sukhdev opened fire not invited birthday party hitting child's father Avnish, and killing him