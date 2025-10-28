गांव में रहने वाली 20 वर्षीय युवती शौच के लिए गई थी बाहर, गांव के ही रहने वाला अवधेश गन्ने के खेत में ले गया और किया दुराचार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 28, 2025 15:26 IST2025-10-28T15:25:40+5:302025-10-28T15:26:18+5:30

Shahjahanpur: युवती ने घर जाकर परिजनों को आपबीती बताई तब उनकी शिकायत पर सोमवार रात में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया।

सांकेतिक फोटो

Highlightsपीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया है।गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ दुराचार किया।

Shahjahanpur: शाहजहांपुर जिले में शौच के लिए गई एक युवती के साथ उसी गांव में रहने वाले एक युवक ने कथित रूप से दुराचार किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने मंगलवार को बताया कि थाना खुटार क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में रहने वाली 20 वर्षीय युवती रविवार रात शौच के लिये बाहर गई थी, तभी गांव के ही रहने वाला अवधेश उसे गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ दुराचार किया। द्विवेदी के अनुसार, युवती ने घर जाकर परिजनों को आपबीती बताई तब उनकी शिकायत पर सोमवार रात में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया है।

उप्र : मायके गई अपनी पत्नी के न आने से क्षुब्ध युवक ने फांसी लगाई

बलिया जिले के उभाव थाना क्षेत्र के जिउतपुरा गांव में 30 वर्षीय युवक ने मायके गई अपनी पत्नी के न आने से क्षुब्ध होकर कथित रूप से फांसी लगा ली। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, राहुल यादव (30 वर्ष) ने सोमवार देर रात अपने घर के समीप एक पेड़ में गमछा से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

परिजनों ने मंगलवार को तड़के उसे फंदे पर लटके देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी । थाना प्रभारी संजय शुक्ला ने मंगलवार को बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि मृतक राहुल सीतापुर में कार्यरत पीएसी के जवान कोमल यादव का ज्येष्ठ पुत्र है। राहुल ने दो शादियाँ की है।

उसने पहली शादी टूटने के बाद उसने पांच महीने पहले दूसरी शादी की थी। राहुल की पत्नी अपने मायके में है। उन्होंने परिजनों से मिली जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि राहुल अपनी पत्नी को विदाई कराकर घर ले आना चाहता था, लेकिन वह आ नहीं रही थी। पत्नी के इनकार से क्षुब्ध होकर उसने यह कदम उठाया। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 

 

