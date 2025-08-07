VIDEO: 'जेब में सिर्फ दो सूखी रोटी और नमक...', चोरी के शक में गरीब की बेरहमी से पिटाई, तमाशबीन बने रहे लोग
By अंजली चौहान | Updated: August 7, 2025 15:27 IST2025-08-07T15:25:22+5:302025-08-07T15:27:42+5:30
Satna Viral Video: मध्य प्रदेश के सतना में सोशल मीडिया पर एक विचलित करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति चोरी के शक में दूसरे व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। पीड़ित की तलाशी लेने पर कोई चोरी का सामान नहीं मिला। उसके पास बस दो सूखी रोटियाँ और नमक का एक छोटा पैकेट था, जो शायद दिन भर का उसका एकमात्र भोजन था।
Satna Viral Video: मध्य प्रदेश के सतना में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स दूसरे शख्स की बेरहमी से पिटाई कर रहा है और वहां मौजूद लोग खड़े होकर देख रहे हैं। यह पूरी घटना सतना में जिला अस्पताल के पास हुई। जहां एक व्यक्ति द्वारा चोरी के शक में दूसरे व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पीड़ित, भागने या प्रतिरोध करने की कोई कोशिश नहीं करता, बल्कि चुपचाप अपने बचाव में हाथ उठाता हुआ दिखाई देता है, जबकि हमलावर उसे बार-बार डंडे से मार रहा है।
क्या समाज है, सतना जिला अस्पताल में इस शख्स को चोरी के शक में बेरहमी से पीटा गया, तलाशी हुई तो जेब से मिली 2 रोटी और नमक की पुड़िया! pic.twitter.com/zzFe5uKFMD— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) August 7, 2025
पीड़ित की तलाशी लेने पर कोई चोरी का सामान नहीं मिला। उसके पास बस दो सूखी रोटियाँ और नमक का एक छोटा पैकेट था, जो शायद दिन भर का उसका एकमात्र भोजन था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़ित ग्रामीण अस्पताल में किसी परिजन से मिलने आया था, जो वहां भर्ती था। लेकिन इसी दौरान उसके साथ मारपीट की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया जिस पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं। वहीं, घटना पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की सूचना नहीं मिली है।