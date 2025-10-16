मां कबूतरा देवी को बेटे तिमल ने शराब के नशे में ईंट और डंडे से हमलाकर पीट-पीटकर मार डाला

Sant Kabirnagar: अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने बताया कि परशर पूर्वी गांव के रहने वाले प्रेम कुमार की पत्नी कबूतरा देवी (55) की बुधवार को अपने बेटे तिमल (28) से तीखी बहस हुई थी, जो कथित तौर पर शराब एवं मादक पदार्थ का आदी था।

सांकेतिक फोटो

Sant Kabirnagar:उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले के धनघटा इलाके के परशर पूर्वी गांव में 55 साल की महिला को उसके बेटे ने शराब के नशे में पीट-पीटकर मार डाला। अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने बताया कि परशर पूर्वी गांव के रहने वाले प्रेम कुमार की पत्नी कबूतरा देवी (55) की बुधवार को अपने बेटे तिमल (28) से तीखी बहस हुई थी, जो कथित तौर पर शराब एवं मादक पदार्थ का आदी था। पुलिस ने बताया कि झगड़े के दौरान, उसने कथित तौर पर उस पर ईंट और डंडे से हमला किया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं।

महिला की मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी मौके से भाग गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिवार वालों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है, साथ ही फरार आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।

उप्र : महोबा में मां ने बच्ची की हत्या की

महोबा जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में बुधवार को महिला द्वारा अपनी एक साल की बच्ची की कथित तौर पर फंदे से लटाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया है।

सदर क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को सूचना मिली कि सुभाष नगर मुहल्ले में एक महिला ने अपनी साल की बच्ची फंदे से लटकाकर हत्या कर दी है। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी महिला खुशबू (बच्ची की मां) को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

पुलिस ने आरोपी की मां उमारानी के हवाले से बताया कि खुशबू की शादी चरखारी कस्बे में हुई थी और पति से अनबन होने के बाद कई माह से मायके (सुभाष नगर मुहल्ले) में रह रही थी। वह कथित तौर पर अवसाद ग्रस्त थी। 

