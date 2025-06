संगारेड्डी: दवा उत्पादन संयंत्र में विस्फोट, 8 लोगों की मौत, 26 अस्पताल में भर्ती, देखें वीडियो

Highlights दुर्घटना स्थल से छह शव बरामद किए हैं और दो लोगों की अस्पताल में मौत हो गयी। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया है। आधुनिक उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

संगारेड्डी: तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सोमवार को एक दवा उत्पादन संयंत्र में हुए संदिग्ध विस्फोट में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गयी और कई अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि पशम्यलारम औद्योगिक क्षेत्र में दवा कंपनी सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड में दुर्घटना स्थल पर कई श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है और उन्हें बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

V Satyanaryana, Inspector General Multi Zone II, says "There was a blast at Sigachi Pharma, a chemical production factory in Pasamailaram. The incident occurred around 8:15-9:35 am. A total of 8 people have lost their lives, and 26 others have been injured in the incident. Six… https://t.co/c0mhvXhBnF