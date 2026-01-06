880 वर्ग मीटर तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा?, असरार, अबरार ओर बाबू ने बनाए घर, बड़ी मस्जिद और बैंक्वेट हाल का निर्माण, बुलडोजर चलाकर ध्वस्त

Highlights Sambhal Tehsil Raya:मकान असरार, अबरार ओर बाबू नामक व्यक्तियों के हैं। Sambhal Tehsil Raya: सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। Sambhal Tehsil Raya: बड़ी मस्जिद और बैंक्वेट हाल का निर्माण किया गया था।

Sambhal:संभल तहसील के राया बुजुर्ग गांव में मंगलवार को तालाब की भूमि पर अवैध रूप से बने तीन मकानों को कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। असमोली क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी कुलदीप सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि राया बुजुर्ग गांव में तालाब पर बने तीन मकानों के मालिकों को निर्धारित समय के लिये नोटिस दिया गया था और उन्हें आज बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान पांच थानों का पुलिस बल और त्वरित प्रतिक्रिया बल तैनात किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है।

संभल के तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि गाटा संख्या 682 की 880 वर्ग मीटर तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा करके तीन मकान बनाये गये हैं। ये मकान असरार, अबरार ओर बाबू नामक व्यक्तियों के हैं। उन्होंने बताया कि इन्हीं लोगों द्वारा यहां तालाब की भूमि पर एक बड़ी मस्जिद और बैंक्वेट हाल का निर्माण किया गया था।

