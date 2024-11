Sambhal Masjid Survey Dispute: 3 की मौत और 15 हिरासत में?, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, जामा मस्जिद सर्वेक्षण को लेकत भारी हंगामा, देखें वीडियो

Highlights Sambhal Masjid Survey Dispute Live: मूह के लोग नखासा में चले गये और पथराव शुरू कर दिया। Sambhal Masjid Survey Dispute Live: इस हिंसा में 20 से 25 वर्ष के बीच की उम्र के तीन लोगों की मौत हुई है। Sambhal Masjid Survey Dispute Live:नईम, बिलाल और नोमान के रूप में हुई है।

Sambhal Masjid Survey Dispute Live: संभल की जामा मस्जिद में अदालत के आदेश पर रविवार को किये जा रहे सर्वेक्षण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए और इस दौरान तीन लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को जलाने की कोशिश की और पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘उपद्रवियों ने गोलियां चलाईं और कुछ छर्रे हमारे पुलिसकर्मियों को लगे। जहां से गोलियां चलाई गईं, खास तौर पर दीपा सराय इलाके से, उसकी हम जांच कर रहे हैं।’’

#WATCH | Uttar Pradesh: Stones being collected on tractors from the spot in Sambhal where an incident of stone pelting took place when a survey team arrived at the Shahi Jama Masjid to conduct a survey of the mosque. pic.twitter.com/a2Ju1sd6JK