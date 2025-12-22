प्रेमी गौरव के साथ अवैध संबंध, पति राहुल ने देखा?, पत्नी रूबी ने प्रेमी के साथ मिलकर हथौड़े-लोहे की छड़ से हत्‍या कर ग्राइंडर से शव टुकड़े कर फेंका, सिर, हाथ और पैर गायब

Sambhal: पूछताछ के दौरान रूबी ने कबूल किया कि राहुल ने उसको गौरव के साथ अवैध संबंध बनाते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद प्रेमी की मदद से पति की हत्या कर दी।

Sambhal Illicit relationship sex karte lover Gaurav husband Rahul see Wife lover murdered hammer iron rod chopped body pieces grinder threw head, hands legs missing | प्रेमी गौरव के साथ अवैध संबंध, पति राहुल ने देखा?, पत्नी रूबी ने प्रेमी के साथ मिलकर हथौड़े-लोहे की छड़ से हत्‍या कर ग्राइंडर से शव टुकड़े कर फेंका, सिर, हाथ और पैर गायब

Highlightsचंदौसी इलाके के मोहल्ला चुन्नी की रहने वाली रूबी ने 18 नवंबर को पति राहुल (38) के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी।पुलिस ने ईदगाह इलाके के पास एक नाले से एक क्षत-विक्षत शव बरामद किया लेकिन सिर, हाथ और पैर गायब थे।तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि राहुल का मोबाइल फोन 18 नवंबर से बंद था।

Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस ने हथौड़े व लोहे की छड़ से पति की हत्‍या कर शव के टुकड़े को उसे अलग-अलग स्थानों पर फेंकने के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) केके बिश्नोई ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रूबी और उसके प्रेमी गौरव के रूप में हुई है, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, चंदौसी इलाके के मोहल्ला चुन्नी की रहने वाली रूबी ने 18 नवंबर को पति राहुल (38) के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस ने ईदगाह इलाके के पास एक नाले से एक क्षत-विक्षत शव बरामद किया लेकिन सिर, हाथ और पैर गायब थे। अधिकारी ने बताया, “शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। फोरेंसिक टीम ने विस्तृत जांच की और डीएनए नमूने लिए गए।” उन्होंने बताया कि पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि शव पर ‘राहुल’ नाम लिखा हुआ था और आस-पास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट की समीक्षा और तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि राहुल का मोबाइल फोन 18 नवंबर से बंद था।

अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच में पुलिस को रूबी की संलिप्तता का संदेह हुआ। बिश्नोई ने बताया कि पूछताछ के दौरान रूबी ने कबूल किया कि राहुल ने उसको गौरव के साथ अवैध संबंध बनाते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद उसने प्रेमी की मदद से अपने पति की हत्या कर दी।

अधिकारी ने बताया, “आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने राहुल पर लोहे की रॉड और लोहे के मूसल से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वे एक ग्राइंडर लाए और शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए।’’ उन्होंने बताया कि शव का एक हिस्सा नाले में फेंक दिया गया था, जहां से बाद में उसे बरामद किया गया।

जबकि बाकी हिस्सों को राजघाट ले जाकर गंगा नदी में फेंक दिया गया। पुलिस ने शव को काटने के लिए इस्तेमाल किए गए ग्राइंडर के साथ-साथ हमले में इस्तेमाल किए गए लोहे की छड़ और अन्य औजार भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। 

