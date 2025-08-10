रईस की पत्नी सितारा से नाजायज रिश्ते में था अनीस, शनिवार रात फिर चुपके से घुसा और दंपति ने जमकर कूटा, खून से लथपथ अपने घर लौटा और अस्पताल में गई जान

Highlights दंपति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, अपना गुनाह कुबूल कर लिया। अनीस के अपने पड़ोस में रहने वाले रईस की पत्नी सितारा से नाजायज रिश्ते थे। अनीस देर रात करीब दो बजे खून से लथपथ हालत में अपने घर लौटा।

Sambhal Crime: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अवैध संबंधों को लेकर एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने रविवार को एक दंपति को गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि चंदौसी थाना क्षेत्र के लक्ष्मण गंज स्थित वारिस नगर में रविवार सुबह अनीस (25) नामक युवक की हत्या की सूचना मिली थी। श्रीवास्तक के मुताबिक, मामले की जांच-पड़ताल के दौरान रईस (40) और उसकी पत्नी सितारा (35) पर हत्या की वारदात को अंजाम देने का शक हुआ। उन्होंने बताया कि दंपति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें दोनों ने अपना गुनाह कुबूल कर लिया।

श्रीवास्तव के अनुसार, “गिरफ्तार दंपति ने पूछताछ में बताया कि अनीस के अपने पड़ोस में रहने वाले रईस की पत्नी सितारा से नाजायज रिश्ते थे। अनीस शनिवार देर रात करीब एक बजे चोरी-छिपे रईस के घर में घुसा था। इसके बाद रईस और सितारा ने उसे बेरहमी से पीटा।” उन्होंने बताया, “अनीस देर रात करीब दो बजे खून से लथपथ हालत में अपने घर लौटा।

परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।” श्रीवास्तव ने बताया कि अनीस के पिता मुस्तकीम का आरोप है कि उसके बेटे ने रईस को करीब सात लाख रुपये उधार दिए थे, जिन्हें वापस मांगने पर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना के सिलसिले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

