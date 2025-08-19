प्रसाद लेने के लिए घर से निकली, मुंह में कपड़ा ठूंस किडनैप, महादलित नाबालिग लड़की से 6 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, वीडियो बनाया

Highlights पुलिस के अनुसार घटना कृष्ण जन्माष्टमी वाली रात यानी 16 अगस्त की है। गांव के 6 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। सभी 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया था।

समस्तीपुरःबिहार में समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में महादलित नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी ससुराल दहियार गांव में छिपा हुआ था। लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अन्य पांचों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस के अनुसार घटना कृष्ण जन्माष्टमी वाली रात यानी 16 अगस्त की है।

इस दौरान नाबालिग महादलित लड़की के साथ उसके ही गांव के 6 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि सामूहिक दुष्कर्म के दौरान आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया था और पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने 17 अगस्त को जिले के शिवाजीनगर थाना में सभी 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया था।

अपनी प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया था कि शनिवार की रात करीब 11 बजे वह कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का प्रसाद लेने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में गांव के ही 6 युवकों ने उसे रोक लिया और जबर्दस्ती पकड़ कर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने सुनसान जगह गाछी में ले जाकर उसके कपड़े फाड़ दिए और एक-एक करके जबर्दस्ती यौन शोषण किया।

इस दौरान एक युवक ने इस घटना का वीडियो भी बनाया। उसने धमकी दी कि अगर किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हत्या कर देंगे। जिसके बाद सभी ने मिलकर बारी-बारी से यौन शोषण किया। पीड़िता ने आवेदन कहा है कि मैं चिल्लाते-चिल्लाते बेहोश हो गई। मुझे बेहोशी हालत में छोड़कर सभी वहां से फरार हो गए।

जिसके बाद मेरी मां खोजबीन करते हुए गाछी के पास पहुंची। मां ने सड़क किनारे मुझे नग्नअवस्था में देखा। तो मुझे उठाकर घर पर लाईं। इसके बाद मुझे एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मेरा इलाज चला। वहीं, पीड़िता की मां ने बताया कि मेरे पति प्रदेश में रहकर कार्य करते हैं, जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण होता।

पीड़िता की मां ने कहा कि गांव वालों ने सामाजिक स्तर पर इस घटना को सुलझाने का प्रयास किया। वहीं पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच कराकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने कहा कि पुलिस सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर सजा दिलाने का प्रयास करेगी। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

Web Title: Samastipur prasad kidnapped stuffing cloth mouth 6 youths gang-raped Mahadalit minor girl video threatened kill bihar police