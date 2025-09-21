बाहर काम करता है पति, वीडियो कॉल पर लवर से घंटों से बात, शादीशुदा महिला और प्रेमिका ने मना किया तो निराश प्रेमी ने मोबाइल टावर से कूदकर की आत्महत्या
September 21, 2025
अमर ने महिला से शादी के लिए दबाव बनाया, तो महिला ने साफ इनकार कर दिया। इसी इनकार से आहत अमर कुमार ने शनिवार को गांव के एक मोबाइल टावर पर चढ़कर जान देने का ऐलान कर दिया।
समस्तीपुरःबिहार में हाल के दिनों में प्रेम प्रसंग में टावर पर चढ़ने की घटनाएं बढ़ गई है। इसी क्रम में बिहार के समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना अंतर्गत खड़सर पंचायत के वार्ड संख्या दो में एक युवक ने एक शादीशुदा महिला के साथ चल रहे प्रेम प्रसंग में निराश होकर मोबाइल टावर से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान राजकिशोर पासवान के पुत्र अमर कुमार के रूप में हुई है।समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। बताया जाता है कि अमर का गांव की ही एक विवाहित महिला से प्रेम संबंध था।
महिला का पति बाहर काम करता था, इसी दौरान अमर और महिला के बीच नजदीकियां बढ़ीं। दोनों वीडियो कॉल पर घंटों बातें करते थे। लेकिन जब अमर ने महिला से शादी के लिए दबाव बनाया, तो महिला ने साफ इनकार कर दिया। इसी इनकार से आहत अमर कुमार ने शनिवार को गांव के एक मोबाइल टावर पर चढ़कर जान देने का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते गांव में अफरा-तफरी मच गई।
सैकड़ों की संख्या में लोग टावर के नीचे जुट गए और युवक को नीचे उतरने के लिए मनाने लगे। सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों और पुलिस ने काफी समझाने-बुझाने की कोशिश की, लेकिन अमर किसी भी कीमत पर नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। इसी बीच घटना की जानकारी मिलते ही वह महिला भी वहां पहुंच गई।
महिला को देखकर अमर और ज्यादा भावुक हो गया। सभी के सामने उसने महिला से अंतिम बार बात की और अचानक मोबाइल टावर से छलांग लगा दी। भीड़ की आंखों के सामने हुई इस घटना से गांव में चीख-पुकार मच गई। पुलिस तुरंत अमर को उठाकर इलाज के लिए अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। गांव के लोग बताते हैं कि अमर इस महिला के प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ था। शादी से इंकार के बाद उसने यह खौफनाक कदम उठाया। घटना के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है। वहीं, पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।