श्रद्धा मर्डर केस: 5 दिनों के भीतर होगा आफताब का नार्को टेस्ट, कोर्ट ने रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब को दिया आदेश

नई दिल्ली: देश को झकझोर देने वाला श्रद्धा हत्याकांड को लेकर साकेत कोर्ट ने 5 दिनों के भीतर आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने का आदेश दिया है। दिल्ली की अदालत ने यह आदेश शुक्रवार को रोहिणी फोरेंसिक साइंस लैब को दिया है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने आफताब का नार्को टेस्ट कराने की इजाजत दी थी। साथ ही 5 दिनों की पुलिस हिरासत को बढ़ाया था।

दिल्ली पुलिस ने 28 वर्षीय व्यक्ति का नार्को परीक्षण मांगा था, जिसे कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। मामले की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने कहा कि यह आवश्यक था क्योंकि वह अपना बयान बदल रहा था और जांच में सहयोग नहीं कर रहे था।

