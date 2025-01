Saif Ali Khan Case: सैफ पर हमला करने वाला बांग्लादेशी! मुंबई पुलिस ने किया बड़ा खुलासा; जानें क्या कुछ कहा

Saif Ali Khan Case: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने के मामले में मुंबई पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार, 19 जनवरी को मुंबई पुलिस ने घटनाक्रम पर मीडिया से बात करते हुए कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपराध करना कबूल कर लिया है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीसीपी जोन 9 दीक्षित गेदम ने कहा, "आरोपी के बांग्लादेशी होने का अनुमान लगाने के लिए प्राथमिक सबूत हैं। उसके पास वैध भारतीय दस्तावेज नहीं हैं। कुछ जब्ती हैं जो संकेत देती हैं कि वह बांग्लादेशी नागरिक है।"

डीसीपी जोन 9 ने कहा, "पहली नजर में आरोपी बांग्लादेशी है और अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के बाद उसने अपना नाम बदल लिया था। वह अपना वर्तमान नाम विजय दास रख रहा था। वह 5-6 महीने पहले मुंबई आया था। वह कुछ दिनों तक मुंबई में रहा और फिर मुंबई के आसपास के इलाकों में रहा। आरोपी एक हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था।"

मुंबई पुलिस ने कहा, "हमें संदेह है कि आरोपी बांग्लादेशी मूल का है और इसीलिए पासपोर्ट अधिनियम की संबंधित धाराओं को मामले में जोड़ा गया है।" मुंबई पुलिस के जोन-9 के डीसीपी दीक्षितकुमार अशोक गेडाम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, "घटना 16 जनवरी की है। चोरी के इरादे से अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसा एक व्यक्ति, हमला हुआ। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है, उसकी उम्र 30 साल है। वह चोरी के इरादे से घर में घुसा था। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हम पुलिस हिरासत की मांग करेंगे। हमें संदेह है कि आरोपी बांग्लादेशी मूल का है, इसलिए उचित धाराएं लगाई गई हैं।"

#WATCH | Saif Ali Khan Attack case | Mumbai: DCP Zone 9 Dixit Gedam says, "There is primary evidence to anticipate that the accused is a Bangladeshi. He does not have valid Indian documents. There are some seizures that indicate that he is a Bangladeshi national...As of now, we… pic.twitter.com/aV22IhKF30