दिल्ली: 16 साल की साक्षी की बर्बरता से हत्या करने का आरोपी साहिल बुलंदशहर से गिरफ्तार

Highlights दिल्ली के शाहबाद में 16 साल की साक्षी की हत्या का आरोपी साहिल पकड़ा गया। साहिल ने रविवार शाम शाहबाद डेयरी इलाके में साक्षी की हत्या बीच सड़क पर कर दी थी। फरार साहित को यूपी के बुलंदशहर से पकड़ा गया है, सीसीटीवी में कैद हुई मर्डर की पूरी वारदात।

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के शाहबाद इलाके में 16 साल लड़की साक्षी की हत्या के आरोपी 20 साल के साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। साहिल ने रविवार शाम शाहबाद डेयरी इलाके में साक्षी की हत्या बीच सड़क पर कर दी थी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। घटना के समय कई लोग भी वहां मौजूद थे लेकिन किसी को साहिल को रोकने की हिम्मत नहीं हुई।

साहिल ने चाकू से 20 से ज्यादा बाद साक्षी पर हमला किया और फिर उसे पत्थर से भी कुचला। साहिल ने किस कदर की बर्बरता की, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साक्षी को मारने के बाद वह वहां से चला गया। कुछ ही देर में वह फिर लौटा और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर फिर साक्षी के बेजान जिस्म पर मारने लगा। इस वारदात को अंजाम देने के बाद से साहिल फरार चल रहा था।

पुलिस के अनुसार साक्षी अपने दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी में शामिल होने जा रही थी, तभी साहिल ने उस पर हमला कर दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'साहिल और साक्षी का अफेयर चल रह था, लेकिन कल उनका झगड़ा हो गया। लड़की अपनी दोस्त नीतू के बेटे के जन्मदिन में शामिल होने की योजना बना रही थी। साहिल ने उसका पीछा किया और उसे कई बार चाकू मारा और पत्थर से हमला किया।'

बीच सड़क पर इतनी बेरहमी से एक नाबालिग लड़की की हत्या के इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस मामले में पुलिस को नोटिस भेजा। स्वाति ने ट्वीट किया, 'दिल्ली के शाहबाद डेयरी में एक नाबालिग मासूम गुड़िया को चाकू गोद-गोदकर मारा गया और उसके बाद पत्थर से उसे कुचल दिया गया। दिल्ली में दरिंदों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस को नोटिस जारी कर रहे हैं। सभी हदें पार हो गई हैं। मैंने अपने इतने सालों के करियर में इससे ज़्यादा भयानक कुछ नहीं देखा।'

I have issued a notice to the Delhi Police in the gruesome #ShahbadDairy case seeking immediate arrest of the accused. Police is to file an action taken report in the Commission in 48 hours. Strictest possible action should be taken. pic.twitter.com/s0B4Jsr6Ed