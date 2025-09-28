मुझे शराब पीना है, पैसा दो?, मां आशा देवी ने माना किया तो बेटे अक्षय ने पीट-पीटकर हत्या की, बिहार में शादी करने के बाद 15 दिन पहले ही पत्नी के साथ सहारनपुर लौटा था
सहारनपुरः सहारनपुर जिला मुख्यालय के नगर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर अपनी मां की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह घटना शनिवार देर रात नगर कोतवाली थानाक्षेत्र के निर्भय पुरम कॉलोनी में हुई।
पुलिस के अनुसार आरोपी युवक अपनी नवविवाहिता पत्नी के मायके चले जाने के कारण अवसादग्रस्त था और शराब पीने लगा था। पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) मुनीश चंद ने बताया कि आरोपी की पहचान अक्षय के रूप में हुई है, जो बिहार में शादी करने के बाद 15 दिन पहले ही अपनी पत्नी के साथ सहारनपुर लौटा था, लेकिन उसकी पत्नी दो दिन पहले अपने मायके चली गई।
सीओ ने बताया कि अक्षय ने शनिवार रात अपनी मां आशा देवी (55) से शराब खरीदने के लिए पैसे मांगे। उन्होंने बताया कि अक्षय की मां ने उससे कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसने अपनी मां से कहा कि वह अपने गहने बेच दे ताकि वह शराब खरीद सके।
चंद ने बताया, ‘‘कुछ ही देर में मां-बेटे के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि अक्षय ने अपनी मां की पिटाई कर दी और उसका सिर कई बार दीवार पर पटक दिया।’’ उन्होंने कहा कि इससे आशा देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं और घटनास्थल पर ही गिर पड़ीं।
सीओ ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया और घायल महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने आशा देवी को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में आगे की जांच की जा रही है।