सहारनपुरः गोकशी कर रही मां नूरजहां और बेटी तब्बसुम अरेस्ट, पिता नसीम कुरैशी फरार, मांस अवशेष और उपकरण बरामद

Saharanpur:उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पुलिस ने कथित तौर पर गोकशी कर रही मां-बेटी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सागर जैन ने बताया कि शुक्रवार रात को जनकपुरी थाने को मुखबिर से सूचना मिली कि दजपुरा निवासी नसीम कुरैशी अपने परिवार के साथ अपने घर में गोकशी कर रहा है।

जैन ने बताया कि सूचना पाकर थाना प्रभारी ने पुलिस टीम के साथ नसीम कुरैशी के घर पर दबिश दी, जो अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मौके से गौकशी करते हुए नसीम की पत्नी नूरजहां और उसकी बेटी तब्बसुम उर्फ रानी को गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि मौके से गौ मांस अवशेष और गोकशी के उपकरण बरामद कर लिया गया है। जैन ने बताया कि पशु चिकित्सा अधिकारी को मौके पर बुलाकर मांस के नमूने को जांच के लिये भेजा गया। उन्होंने बताया कि पुलिस नसीम की गिरफ्तारी के लिये दबिश दे रही हैं।

